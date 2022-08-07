Игрок «Рубина» Муллин высказался о предстоящем матче с «Нефтехимиком» в Первой лиге

Нападающий казанского «Рубина» Камиль Муллин высказался о предстоящем матче 4-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком». Игра состоится 8 августа в Нижнекамске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.
«Подготовка проходит хорошо, всё в штатном режиме. Много тактических занятий. Готовимся, нужно набирать очки. Главное что все без травм.
— Ближайшую игру называют эль-татарико? Это дерби, мы в одной республике. Матчи с участием команд из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска интересны для зрителей.
В прошлом году я играл против «Нефтехимика». Хорошая опытная команда, хороший тренерский штаб, не стесняются играть в хороший футбол. Хороший стадион, хорошее поле. Люблю я им забивать, надеюсь, повторю и в этот раз», — приводит слова Муллина официальный сайт «Рубина».
- 7 августа 2022
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