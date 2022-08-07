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Футболист «Факела» Акбашев рассказал, почему команда провела два разных тайма с ЦСКА

Футболист «Факела» Акбашев рассказал, почему команда провела два разных тайма с ЦСКА
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Футболист «Факела» Роман Акбашев прокомментировал разгромное поражение воронежской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА (1:4). Напомним, первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Факела», но во второй половине встречи армейцы забили четыре гола и сняли вопросы о победителе матча.

«В первом тайме мы играли неплохо, создавали полумоменты. У ЦСКА же моментов особо не было. Что произошло во втором тайме? Не знаю, зачем-то начали играть на удержание счёта. ЦСКА прибавил во втором тайме. У них команда классом выше. Будем дальше работать», — передаёт слова Романа Акбашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков.

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