Левандовски — о «Барселоне»: я хотел подписать этот контракт, так подсказывало моё сердце

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как согласился подписать контракт с испанским клубом. В летнее трансферное окно польский форвард перешёл из мюнхенской «Баварии».
«Первые разговоры о возможном подписании контракта с «Барселоной» были некоторое время назад. Я знал, что подсказывало моё сердце и я хотел подписать это соглашение. Было идеальное время для следующего шага», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.
33-летний Левандовски — воспитанник польских клубов «Партизан» и «Варсовия». В родной стране Роберт также поиграл за «Дельту», «Легию-2», «Знич» и «Лех», а летом 2010 года перешёл в дортмундскую «Боруссию». С 2014-го Левандовски выступал за «Баварию», в составе которой выиграл все возможные трофеи. После окончания cезона-2021/2022 нападающий объявил, что хочет сделать новый шаг в своей карьере.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик:
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