Акбашев — о пенальти в ворота «Факела»: показалось, Карраскаль начал заранее заваливаться

Футболист «Факела» Роман Акбашев прокомментировал разгромное поражение воронежской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА (1:4). В частности он затронул эпизод с назначением пенальти в ворота воронежской команды.

«Особо момент не видел, его я увидел, когда судья пошёл смотреть VAR. Мне показалось, что Карраскаль начал заранее заваливаться, особо контакта не было. Судья поставил, значит было нарушение», — передаёт слова Акбашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков. «Факел» набрал 2 очка в четырёх стартовых турах и занимает 14-е место в таблице чемпионата России.