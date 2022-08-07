Медина рассказал, как переубедил Чалова дать исполнить ему пенальти в игре с «Факелом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина объяснил, почему именно он исполнял пенальти в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

«О чём говорил с Чаловым перед пенальти? Сказал ему, что хочу забить сам, потому что из-за меня назначили пенальти в наши ворота. Федя сказал, что он девятый номер, нападающий и хочет забить сам. Но я убедил, что мне нужнее», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА одержал волевую победу над воронежским клубом, проигрывая 0:1 к перерыву. Голами в команде Владимира Федотова, помимо Медины, отметились Константин Кучаев, Фёдор Чалов и Хорхе Карраскаль.



С 10-ю очками ЦСКА расположился на первой строчке турнирной таблице чемпионата России.

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