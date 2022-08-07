Медина рассказал, как переубедил Чалова дать исполнить ему пенальти в игре с «Факелом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина объяснил, почему именно он исполнял пенальти в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).
«О чём говорил с Чаловым перед пенальти? Сказал ему, что хочу забить сам, потому что из-за меня назначили пенальти в наши ворота. Федя сказал, что он девятый номер, нападающий и хочет забить сам. Но я убедил, что мне нужнее», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ЦСКА одержал волевую победу над воронежским клубом, проигрывая 0:1 к перерыву. Голами в команде Владимира Федотова, помимо Медины, отметились Константин Кучаев, Фёдор Чалов и Хорхе Карраскаль.
С 10-ю очками ЦСКА расположился на первой строчке турнирной таблице чемпионата России.
Заболотный: без фанатов ЦСКА ВЭБ-Арена превратилась в театр. Видеоролик:
- 7 августа 2022
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:07
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:32
-
09:21
-
09:11
-
09:01
-
08:39
-
08:25
-
08:07
-
07:59
-
07:31
-
06:39
-
06:36
-
06:27
-
06:15
-
06:00
-
05:44
-
05:23
-
05:21
-
05:08
-
05:00
-
04:54
-
04:49
-
04:45
-
04:41
-
04:30
-
04:26