Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина считает, что судьям не стоило назначать пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Факелом»

Медина считает, что судьям не стоило назначать пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Факелом»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не согласился с решением судьи Яна Бобровского назначить пенальти в ворота его команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1). Арбитр указал на 11-метровый после подсказки арбитра VAR Сергея Карасёва и просмотра видеоповтора.

«Возможно, наша самая сложная победа в сезоне. «Факел» играл от защиты, нам нужно было создавать больше моментов. Но после 30-й минуты мы контролировали игру. Да, они забили с пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Это нормально. Во втором тайме мы полностью всё контролировали. Это хорошая победа», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Заболотный: без фанатов ЦСКА ВЭБ-Арена превратилась в театр. Видеоролик:

Новость по теме
Саша Зделар: надеемся, фанаты ЦСКА скоро вернутся на стадион — мы по ним скучаем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022