Медина считает, что судьям не стоило назначать пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Факелом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не согласился с решением судьи Яна Бобровского назначить пенальти в ворота его команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1). Арбитр указал на 11-метровый после подсказки арбитра VAR Сергея Карасёва и просмотра видеоповтора.

«Возможно, наша самая сложная победа в сезоне. «Факел» играл от защиты, нам нужно было создавать больше моментов. Но после 30-й минуты мы контролировали игру. Да, они забили с пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Это нормально. Во втором тайме мы полностью всё контролировали. Это хорошая победа», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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