«МЮ» заинтересован в подписании экс-форварда «Манчестер Сити» Зане

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Зане может вернуться в Англию. Бывший форвард «Манчестер Сити» входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», который уже запросил доступность трансфера у руководства немецкого клуба. Об этом сообщает Mirror. По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг оценивает атакующие возможности своей команды и может быть заинтересован в их усилении.
26-летний Зане был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Вместе с командой немецкий футболист выиграл семь трофеев, включая два чемпионства в Англии.
В Германии Зане выступал за «Шальке-04», воспитанником которого он является. С «Баварией» Лерой уже выиграл шесть трофеев, включая Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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