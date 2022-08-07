Агент Карраскаля: Хорхе хочет быть чемпионом, именно поэтому он остался в ЦСКА
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Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы колумбийского футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался об амбициях своего подопечного после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (4:1).
«Карраскаль хочет быть чемпионом и лучшим игроком чемпионата. Именно поэтому он остался в ЦСКА, несмотря на то, что у него были предложения от разных команд со всего мира. Его единственная цель — помочь команде достичь действительно великих целей», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков. «Факел» набрал 2 очка в четырёх стартовых турах и занимает 14-е место в таблице чемпионата России.
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