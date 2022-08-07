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«У «Рубина» сильная команда, нам по силам решить задачу». Костюков — о выходе в РПЛ

«У «Рубина» сильная команда, нам по силам решить задачу». Костюков — о выходе в РПЛ
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Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков считает, что казанской команде по силам решить задачу с выходом в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Очень рад, наконец, тренироваться с командой. До этого один тренировался, с тренером по физподготовке, с Виктором. Нагрузка была достаточно серьезная, благодаря этому будет легче входит в общую группу. Командные взаимодействия все равно другое – они более подвижные.

Эту неделю я разминаюсь, общая разминка, преактивация в зале, и упражнения, где не так много стыков, борьбы и максимальных ускорений. Потому что все равно еще не совсем готов.

Команда действительно сильно обновилась. Многих ребят я и раньше знал, с кем-то играл. У нас достаточно сильная команда, нам по силам решить задачу. Сейчас стабилизируем игру и покажем в дальнейшем хороший результат», — приводит слова Костюкова пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

«Рубин» в трёх стартовых турах Первой лиги набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице восьмое место.

Драка Макарова и Чуперки в матче «Динамо» — «Рубин». Видеоролик:

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