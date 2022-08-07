Гендиректор «Спартака»: не пугает игровое время Зиньковского. Это решение Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об игровом времени полузащитника Антона Зиньковского.

«Зиньковский получает мало игрового времени? Меня это не пугает. Почему меня должно это пугать? Это решение главного тренера. Абаскаль в контакте с игроками и принимает решение по стартовому составу с учётом того тренировочного процесса и результатам тренировок, которые футболисты проводят. Поэтому, это его решения. Я в это не могу влезать», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Зиньковский присоединился к «Спратаку» в летнее трансферное окно. Бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В «Спартаке» Зиньковский выступает под 17-м номером. По итогам минувшего сезона Антон стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав девять голевых передач.