Видеобзор разгромной победы «Специи» над «Комо» в матче с шестью голами в Кубке Италии

Вчера, 6 августа, на стадионе «Альберто Пикко» футбольный клуб «Комо» встречался со «Специей» в матче первого раунда Кубка Италии. Игра завершилась разгромной победой гостевой команды со счётом 5:1.

Видеообзор. Первый Раунд Кубка Италии. «Комо» 1:5 «Специя»:

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Счёт в матче «Специя» открыла на 43-й минуте после точного удара Мбала Н'Золы. На 55-й минуте Алехандро Санчес сравнял счёт. Спустя шесть минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Комо», который реализовал Даньеле Верде. На 71-й минуте Давид Стрелец забил третий мяч в ворота «Специи». На 76-й минуте Н'Зола довёл счёт до разгромного. За минуту до конца основного времени матча Даниэль Мальдини поставил окончательную точку в этой встрече.