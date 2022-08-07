Видеобзор разгромной победы «Специи» над «Комо» в матче с шестью голами в Кубке Италии

Вчера, 6 августа, на стадионе «Альберто Пикко» футбольный клуб «Комо» встречался со «Специей» в матче первого раунда Кубка Италии. Игра завершилась разгромной победой гостевой команды со счётом 5:1.
Видеообзор. Первый Раунд Кубка Италии. «Комо» 1:5 «Специя»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Счёт в матче «Специя» открыла на 43-й минуте после точного удара Мбала Н'Золы. На 55-й минуте Алехандро Санчес сравнял счёт. Спустя шесть минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Комо», который реализовал Даньеле Верде. На 71-й минуте Давид Стрелец забил третий мяч в ворота «Специи». На 76-й минуте Н'Зола довёл счёт до разгромного. За минуту до конца основного времени матча Даниэль Мальдини поставил окончательную точку в этой встрече.
- 7 августа 2022
-
13:28
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:15