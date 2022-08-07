Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался о переходе Ларссона в «Шальке»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о переходе экс-нападающего красно-белых Джордана Ларссона в немецкий «Шальке-04».
«Общался ли с Джорадном после перехода в «Шальке»? Нет, контактов не было, но я за него рад. Не обидно, что не удалось хоть что-то получить за него? Всегда обидно, но мы имеем то, что имеем», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.
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