Чернов: с «Уралом» «Спартак» отошёл от своей системы. Не пропустил один, а сыграл на ноль

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о победе команды над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Удивлён тому, как «Урал» сыграл первую половину матча. Как-то не похоже на них. Обычно прессингуют на каждом участке поля, доставляют неудобства. «Урал» отдал инициативу и играл вторым номером. Мы забили два и во втором тайме «Урал» поменял игру. Было видно, что они вышли с другим настроем. Но было уже поздно
Забили не четыре, а всего два мяча? «Спартак» отошёл от своей системы: не пропустил один, а сыграл на ноль. Это на самом деле приятно — сыграть на ноль. Думаю, что 2:0 — вполне логичный счёт. Закономерный», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик:
- 7 августа 2022
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