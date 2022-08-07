Драматичная развязка – в видеообзоре матча Кубка Италии «Кальяри» — «Перуджа»
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5 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором встретились «Кальяри» и «Перуджа». Игра проходила в Кальяри (Италия) и завершилась драматичной победой хозяев со счётом 3:2.
«Кальяри» забил первый гол на 2-й минуте, но потом дважды пропустил. Счёт 2:1 держался практически до самой концовки игры, но на 80-й и 89-й минуте хозяева выстрелили дуплетом и отобрали победу у «Перуджи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Кальяри».
«Кальяри» в драматичном матче победил «Перуджу» в Кубке Италии
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Таким образом, «Кальяри» выходит в 1/16 финала Кубка Италии, где встретится с победителем пары «Болонья» — «Козенца».
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