Чернов: без разницы с кем играть. У Джикии больше опыта, но и с Литвиновым неплохо

Защитник «Спартака» Никита Чернов признался, что для него не имеет значения напарник по центру обороны в московской команде.
«После сухого матча сказали Джикии, что с такой игрой он будет сидеть в запасе? Георгий, наверное, просто не готов отыграть весь матч. Когда будет готов, тогда и будет играть. Никаких проблем нет с этим. Повторюсь, что мне без разницы с кем играть в защите. Конечно, у Джикии больше опыта и поудобнее будет с ним. И с Литвиновым неплохо
Что с Соболевым? Я думаю, что просто игра немного изменилась — больше бежим за спину. Наверное, от Соболя не ждут такой игры. Но в подыгрыше он очень хорош. Здесь нечему удивляться. Кто видит его на тренировках каждую неделю, тот знает, что он может так делать», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик:
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