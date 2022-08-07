Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов: без разницы с кем играть. У Джикии больше опыта, но и с Литвиновым неплохо

Чернов: без разницы с кем играть. У Джикии больше опыта, но и с Литвиновым неплохо
Комментарии

Защитник «Спартака» Никита Чернов признался, что для него не имеет значения напарник по центру обороны в московской команде.

«После сухого матча сказали Джикии, что с такой игрой он будет сидеть в запасе? Георгий, наверное, просто не готов отыграть весь матч. Когда будет готов, тогда и будет играть. Никаких проблем нет с этим. Повторюсь, что мне без разницы с кем играть в защите. Конечно, у Джикии больше опыта и поудобнее будет с ним. И с Литвиновым неплохо

Что с Соболевым? Я думаю, что просто игра немного изменилась — больше бежим за спину. Наверное, от Соболя не ждут такой игры. Но в подыгрыше он очень хорош. Здесь нечему удивляться. Кто видит его на тренировках каждую неделю, тот знает, что он может так делать», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик:

Новость по теме
Чернов: с «Уралом» «Спартак» отошёл от своей системы. Не пропустил один, а сыграл на ноль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022