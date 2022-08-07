Никита Чернов: не обращаю внимание на разговоры про «Зенит». «Спартак» идёт от игры к игре
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что не обращает внимание на разговоры про петербуржский «Зенит».
Все нагнетают обстановку говоря про «Зенит»? Я не обращаю на это внимание. Я говорил, что мы идём от игры к игре. «Зенит» через месяц у нас. Думаю, что нет времени загадывать на этот срок. Следующий матч с «Сочи». Будем готовиться к этому матчу. И потом по списку дальше», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» после четырёх туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице второе место, имея одинаковое количество очков с лидирующим ЦСКА. «Зенит» расположился на третьей позиции с восемью очками.
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