Фёдор Чалов назвал самый памятный гол в составе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу команды над «Факелом» (4:1) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и назвал свой самый памятный гол в футболке армейцев.

«Первый тайм? Непростое начало получилось. Вроде, контролировали игру, потом отдали инициативу, пропустили гол. После первого тайма сделали коррективы, поговорили в раздевалке и вышли на второй тайм. Вы видите, что было дальше.



О чём говорили в перерыве? Убрали не мандраж, а суету. Стали играть корректнее, стало меньше потерь, что привело к моментам, который мы смогли реализовать.



Момент с пенальти? Медина и Карраскаль вдвоём подошли, просили пробить. Хесус очень просил, нужно в правильный момент отдать удар человеку, который забьёт. После этого у него пошла игра, он отдал голевую передачу. Всё отлично. Не важно, кто забивает, главное то, что мы выигрываем.



Мой гол? Я убирал под правую и знал, что защитник поднимет ногу, захочет заблокировать удар, бил в ближний. Получилось так, как хотел.



Байка, то, что ко мне должна была прийти уверенность после Швейцарии? Да, байка, не знаю. У меня она не уходила. 51 гол в составе ЦСКА, нужно отметить один? Пусть будет «Реалу», — сказал Чалов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик: