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Рианчо: вижу «Спартак» чемпионом РПЛ. Абаскаль способен переиграть Семака

Рианчо: вижу «Спартак» чемпионом РПЛ. Абаскаль способен переиграть Семака
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что верит в чемпионство красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению специалиста, новый наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль может составить конкуренцию главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Я очень рад, что «Спартак» так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало — это ещё не весь успех, но у них есть все шансы. Всё в их руках, нужно работать над собой и прогрессировать с каждым матчем.

Видно, что вся команда жаждет этого. У них есть возможность вновь надеть золотые медали. Я думаю, что Абаскаль способен переиграть Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, после четырёх туров РПЛ «Спартак» вместе с ЦСКА лидируют в турнирной таблице – у обеих команд по 10 очков.

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