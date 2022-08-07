Бруно Фукс: ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс считает, что армейская команда сможет побороться с «Зенитом» за золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство? Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне.

Предстоящая игра с «Зенитом»? Все матчи сложны по-своему. Думаю, мы сможем навязать борьбу и выйти победителем», — приводит слова Фукса ТАСС.

Напомним, сейчас ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице чемпионата России — на счету обеих команд по 10 очков после четырёх сыгранных туров. «Зенит» (8) — на третьем месте.