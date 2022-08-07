Бруно Фукс: ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство
Поделиться
Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс считает, что армейская команда сможет побороться с «Зенитом» за золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство? Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне.
Предстоящая игра с «Зенитом»? Все матчи сложны по-своему. Думаю, мы сможем навязать борьбу и выйти победителем», — приводит слова Фукса ТАСС.
Напомним, сейчас ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице чемпионата России — на счету обеих команд по 10 очков после четырёх сыгранных туров. «Зенит» (8) — на третьем месте.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
13:28
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:15
Партнерский контент