«Это катастрофа». Цорн — о результатах «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о неудачном старте московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. После разгромного поражения в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) функционер назвал результаты железнодорожников «катастрофой».

«Это катастрофа, конечно. Ужасный старт. Мне кажется, что в матче с «Краснодаром» до 73-й минуты никто не мог сказать, что будет такой результат. Очень обидное поражение. Обидно для футболистов, для болельщиков. Будем анализировать ситуацию. Хотим как можно скорее всё исправить. Наш клуб сейчас переживает большие потери. У кого-то травмы, а кто-то из-за карточек пропускает матч», — приводит слова Цорна «РБ Спорт».

Напомним, разгром от «Краснодара» — это второе подряд поражение с крупным счётом для железнодорожников. В предыдущем матче их разгромил «Зенит» (0:5).