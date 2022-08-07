Экс-хавбек «Реала» Иско стал игроком «Севильи»
Поделиться
Бывший полузащитник «Реала» Иско перешёл в «Севилью». Об этом сообщает пресс-служба андалусийского клуба на официальном сайте. Подробности соглашения с 30-летним испанским футболистом не сообщаются. Иско стал игроком «Севильи» на правах свободного агента, так как его контракт с «Реалом» истёк 30 июня.
Иско — воспитанник «Малаги». Также полузащитник выступал за «Валенсию». С 2013 года хавбек играл за мадридский «Реал», в составе которого завоевал 19 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов и три титула чемпиона Испании.
В феврале 2013 года Иско дебютировал за сборную Испании. С тех пор он сыграл за команду в 38 матчах (12 голов, шесть результативных передач).
Рюдигер грубо влетел в ногу Азара на тренировке «Реала». Видеоролик:
Новость по темеИско, скорее всего, перейдёт в «Бетис» или «Севилью»
Комментарии
- 7 августа 2022
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:42
-
14:29
-
14:26
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:36
-
13:28
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:18
-
11:16
-
11:09
Партнерский контент