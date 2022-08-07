Экс-хавбек «Реала» Иско стал игроком «Севильи»

Бывший полузащитник «Реала» Иско перешёл в «Севилью». Об этом сообщает пресс-служба андалусийского клуба на официальном сайте. Подробности соглашения с 30-летним испанским футболистом не сообщаются. Иско стал игроком «Севильи» на правах свободного агента, так как его контракт с «Реалом» истёк 30 июня.

Иско — воспитанник «Малаги». Также полузащитник выступал за «Валенсию». С 2013 года хавбек играл за мадридский «Реал», в составе которого завоевал 19 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов и три титула чемпиона Испании.

В феврале 2013 года Иско дебютировал за сборную Испании. С тех пор он сыграл за команду в 38 матчах (12 голов, шесть результативных передач).

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