В «Локомотиве» заявили, что клуб не намерен увольнять Циннбауэра

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о возможном увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды на фоне неудачного старта железнодорожников в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Может ли неудачный старт сезона повлиять на будущее главного тренера? Нет! Пока об этом не думаем. Мы видим, что команда делает шаги вперёд с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — приводит слова Цорна «РБ Спорт».
Напомним, два последних матча в чемпионате России «Локомотив» проиграл разгромно – с «Краснодаром» (0:3) и с «Зенитом» (0:5). Железнодорожники набрали всего два очка в четырёх турах и занимают 13-е место в турнирной таблице.
- 7 августа 2022
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