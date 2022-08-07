В «Локомотиве» заявили, что клуб не намерен увольнять Циннбауэра

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о возможном увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды на фоне неудачного старта железнодорожников в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Может ли неудачный старт сезона повлиять на будущее главного тренера? Нет! Пока об этом не думаем. Мы видим, что команда делает шаги вперёд с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — приводит слова Цорна «РБ Спорт».

Напомним, два последних матча в чемпионате России «Локомотив» проиграл разгромно – с «Краснодаром» (0:3) и с «Зенитом» (0:5). Железнодорожники набрали всего два очка в четырёх турах и занимают 13-е место в турнирной таблице.