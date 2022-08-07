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«Торпедо» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Торпедо» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 августа, на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках «Торпедо» сыграет с «Химками» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 15:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Чёрный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.

Обслужит матч «Торпедо» — «Химки» бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар). Арбитр VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва), её помощник — Алексей Лунёв (Новосибирск).

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