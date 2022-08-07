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Цорн: трансферная кампания «Локо» не завершена, новички будут

Цорн: трансферная кампания «Локо» не завершена, новички будут
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что летняя трансферная кампания железнодорожников всё ещё не завершена. Функционер анонсировал появление в команде новичков.

«У нас проект таков, что сейчас нам нужно перестроить команду, стиль, и сейчас мы это начали. За один день это не делается. На этот сезон мы делаем ставку на результат, но пока мы далеки от этого. Будем работать.

Завершена ли трансферная компания «Локомотива»? Нет, мы продолжаем работу на рынке. Сейчас работаем над различными вариантами, чтобы усилить команду. Новички будут. Это процесс», — приводит слова Цорна «РБ Спорт».

Напомним, два последних матча в чемпионате России «Локомотива» проиграл разгромно – «Краснодару» (0:3) и «Зениту» (0:5). Железнодорожники набрали всего два очка в четырёх турах и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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