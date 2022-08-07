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Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Сампдория» — «Реджина»

Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Сампдория» — «Реджина»
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5 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором встретились «Сампдория» и «Реджина». Игра проходила на стадионе « Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия) и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

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Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Футболист «Сампдории» Абдельхамид Сабири успешно реализовал пенальти. «Реджина» не смогла переломить ход встречи. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сампдории».

Таким образом, «Сампдорияе» выходит в 1/16 финала Кубка Италии, где встретится с победителем пары «Венеция» — «Асколи».

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