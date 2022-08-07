Вратарь «Барселоны» Нето бесплатно перешёл в «Борнмут»

Английский «Борнмут» объявил о подписании годичного контракта с бывшим вратарём «Барселоны» Норберто Нето. 33-летний бразильский футболист достался команде на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Очень приятно иметь возможность привлечь игрока калибра Нето. Это настоящий переворот для клуба, и мы рады, что он решил присоединиться к нам. У него огромный опыт игры на самом высоком уровне, поэтому я уверен, что он станет для нас огромным подспорьем», — сказал исполнительный директор «Борнмута» Нил Блэйк.
За три сезона в каталонском клубе Нето провёл 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барсы» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
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