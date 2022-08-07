Фанаты «Торино» призвали президента клуба уйти в отставку

Болельщики «Торино» призвали президента клуба Урбано Кайро уйти в отставку, информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, в преддверии матча 1/32 финала Кубка Италии фанаты «Торино» вывесили около стадиона баннер с текстом: «Страсть и песнопения на трибунах — только для наших цветов! Кайро, уходи!»

Согласно сведениям источника, в ближайшее время со стороны фанатов «Торино» ожидаются и другие протесты с призывом об отставке президента клуба.

К слову, матч 1/32 финала Кубка Италии туринцы выиграли, разгромив «Палермо» со счётом 3:0. По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Торино» занял 10-е место в турнирной таблице.

«Торино» разгромил «Палермо» в Кубке Италии:

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