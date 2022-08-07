Тен Хаг объяснил, почему Роналду не попал в стартовый состав «МЮ» на первый матч сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему не включил Криштиану Роналду в стартовый состав «красных дьяволов» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«У Роналду была очень короткая предсезонка. Он начал тренироваться только на прошлой неделе и провёл на поле всего 45 минут в товарищеском матче. Он не на таком уровне физической подготовки, как остальная команда.

По матчам нового сезона мы уже видим, что футбол в АПЛ тяжёлый и интенсивный, с высоким прессингом. Так что нужно быть в хорошей форме, чтобы выходить на поле.

Криштиану усердно работает, чтобы подтянуть свою физическую форму. Это займёт определённое время, но это нормально, ведь он только недавно начал предсезонку.

Когда Роналду сможет появиться в старте? Будем смотреть. Я не могу дать ответ, потому что это будет зависеть от того, насколько быстро он сможет прогрессировать. Мы сделаем всё, чтобы как можно скорее привести команду в оптимальную форму», — приводит слова тен Хага Metro.