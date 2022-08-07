Цорн обратился к болельщикам «Локомотива» на фоне неудачного старта сезона

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил с обращением к болельщикам на фоне неудачного старта железнодорожников в сезоне-2022/2023.

«Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь — все те, кому небезразличен «Локомотив», кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей. Спасибо за вашу поддержку. Команда сделает всё возможное, чтобы «Локомотив» начал побеждать», — приводит слова Цорна пресс-служба «Локомотива».

Напомним, два последних матча в чемпионате России «Локомотива» проиграл разгромно – «Краснодару» (0:3) и «Зениту» (0:5). Железнодорожники набрали всего два очка в четырёх турах и занимают 13-е место в турнирной таблице.