ЦСКА поздравил с днём рождения Валерия Газзаева
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Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего бывшего главного тренера Валерия Газзаева. Сегодня, 7 августа 2022 года, известному специалисту исполняется 68 лет.
«Поздравляем с 68-летием Валерия Георгиевича Газзаева, с которым ПФК ЦСКА выиграл множество титулов, включая Кубок УЕФА!» — написала пресс-служба армейского клуба в своём телеграм-канале.
Напомним, под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок (2006, 2007).
Помимо ЦСКА, Валерий Газзаев также работал в московском и киевском «Динамо», «Алании», молодёжной и основной сборной России и ряде других команд.
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