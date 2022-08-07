«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 встретятся «Крылья Советов» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Ежов, Цыпченко, Глушенков.
«Динамо» Москва: Шунин, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Лесовой, Грулёв, Смолов, Тюкавин.
Стоит отметить, что игрок «Динамо» Даниил Фомин получил травму перед игрой и пропустит этот матч.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.
За три первых тура «Динамо» набрало пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (4) — на 10-м месте.
- 7 августа 2022
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