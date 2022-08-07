Клаудиньо пропустит больше месяца из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение двуглавой мышцы бедра. Бразильский футболист ориентировочно будет восстанавливаться около 4-5 недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

25-летний Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:0) и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте, уступив место Зелимхану Бакаеву. В нынешнем сезоне Клаудиньо в пяти матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

В следующем туре «Зенит» встретится в домашнем матче на «Газпром Арене» с московским ЦСКА.