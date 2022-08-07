«Манчестер Юнайтед» в дебютном матче тен Хага уступает 0:2 после первого тайма

В эти минуты в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 1-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион». Этот матч является дебютным для нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.



В первом тайме хозяева пропустили два мяча. На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув».

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Лисандро Мартинес, Дало, Шоу, Мактоминей, Фред, Эриксен, Фернандеш, Рашфорд, Санчо.



Напомним, Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее британские СМИ сообщали, что Криштиану близок к уходу из стана «красных дьяволов».