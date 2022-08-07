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Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц обвиняется в домашнем насилии

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шульц обвиняется в домашнем насилии
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Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шульц обвиняется в домашнем насилии, сообщает Bild.

По информации источника, бывшая девушка 29-летнего футболиста подала заявление в полицию в связи с многочисленными эпизодами домашнего насилия над ней со стороны Шульца, которые происходили в 2020 году. Прокуратура начала расследование и провела обыск в квартире немецкого защитника.

Сообщается, что во время одного из эпизодов Шульц ударил свою беременную девушку ногой в живот. Обвинение считает, что это было попыткой прервать беременность. Футболист отрицает все предъявленные обвинения.

Шульц выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2019 года. С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Германии.

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