Вивианне Мидема призналась, что во время Евро-2022 лежала с температурой 40 градусов

Футболистка сборной Нидерландов Вивианне Мидема призналась, что во время проведения чемпионата Европы – 2022 среди женщин лежала с температурой 40 градусов. После этого она провела 120 минут на поле в матче со сборной Франции, который её команда проиграла со счётом 1:0.



«Для меня это был очень сложный чемпионат Европы. У меня были высокие ожидания, я чувствовала себя хорошо, но потом заболела короной. Я провела девять дней в номере отеля, пролежав в постели с температурой 40 градусов.



Я понятия не имею, как я это сделала (провела матч с Францией). Меня должны были заменить, но мы проигрывали со счётом 1:0, и нам нужно было забивать. Думаю, я много отдала команде, появившись на поле вскоре после отрицательного результата теста», – рассказала Мидема в своей колонке в Algemeen Dagblad.



Напомним, победителем турнира стала команда Англии, переиграв в финале сборную Германии со счётом 2:1 на стадионе «Уэмбли».

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