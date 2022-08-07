Вивианне Мидема призналась, что во время Евро-2022 лежала с температурой 40 градусов

Футболистка сборной Нидерландов Вивианне Мидема призналась, что во время проведения чемпионата Европы – 2022 среди женщин лежала с температурой 40 градусов. После этого она провела 120 минут на поле в матче со сборной Франции, который её команда проиграла со счётом 1:0.
«Для меня это был очень сложный чемпионат Европы. У меня были высокие ожидания, я чувствовала себя хорошо, но потом заболела короной. Я провела девять дней в номере отеля, пролежав в постели с температурой 40 градусов.
Я понятия не имею, как я это сделала (провела матч с Францией). Меня должны были заменить, но мы проигрывали со счётом 1:0, и нам нужно было забивать. Думаю, я много отдала команде, появившись на поле вскоре после отрицательного результата теста», – рассказала Мидема в своей колонке в Algemeen Dagblad.
Напомним, победителем турнира стала команда Англии, переиграв в финале сборную Германии со счётом 2:1 на стадионе «Уэмбли».
Игроки «КПР» аплодируют автору победного мяча в финале Евро
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