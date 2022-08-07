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Фото: лицо Роналду, оставшегося в запасе на матч с «Брайтоном»

Фото: лицо Роналду, оставшегося в запасе на матч с «Брайтоном»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не скрывал негодования в первом тайме матча 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». 37-летний португалец не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на поле в начале второй половины встречи.

Для «Манчестер Юнайтед» первый тайм сложился неудачно. Хозяева пропустили два мяча.

На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув».

Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что пока Роналду находится в плохих физических кондициях, чтобы выходить в стартовом составе команды.

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