Фото: лицо Роналду, оставшегося в запасе на матч с «Брайтоном»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не скрывал негодования в первом тайме матча 1-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». 37-летний португалец не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на поле в начале второй половины встречи.

Для «Манчестер Юнайтед» первый тайм сложился неудачно. Хозяева пропустили два мяча.



На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув».



Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что пока Роналду находится в плохих физических кондициях, чтобы выходить в стартовом составе команды.