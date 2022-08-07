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В «Химках» прокомментировали победу в матче с «Торпедо»

В «Химках» прокомментировали победу в матче с «Торпедо»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (3:1).

«Тяжёлая игра. Игра забывается, а результат остаётся. Проявили характер. Рассчитывали получить такой старт, но иллюзий здесь никаких быть не должно. Если бы был 26-й тур и мы бы находились на этой позиции, то это был бы отличный результат. Следующая игра с «Ахматом» будет тяжёлой, с «Локомотивом», который голоден до побед. После этих игр можно будет какую-то картинку сложить», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.

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