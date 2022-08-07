Юран обнимал Бородюка, Мирзова эффектно сносили в борьбе. Фото с матча «Химки» — «Торпедо»

7 августа в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Юрана.

«Тяжёлая игра. Игра забывается, а результат остаётся. Проявили характер. Рассчитывали получить такой старт, но иллюзий здесь никаких быть не должно. Если бы был 26-й тур и мы бы находились на этой позиции, то это был бы отличный результат. Следующая игра с «Ахматом» будет тяжёлой, с «Локомотивом», который голоден до побед. После этих игр можно будет какую-то картинку сложить», — сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лучшие кадры с матча «Торпедо» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.