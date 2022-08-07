Дортмундская «Боруссия» выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес Нико Шульца

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу обвинений в домашнем насилии, выдвинутых в адрес защитника команды Нико Шульца.



«Боруссия» была уведомлена об обвинениях, выдвинутых в адрес Нико Шульца и касающихся его личной жизни. Мы немедленно начали диалог с игроком и его представителями. Игрок отрицает выдвинутые уголовные обвинения. Нико сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде с помощью адвоката, а также намерен настаивать на презумпции невиновности.



Выдвинутые обвинения, о которых в «Боруссии» не знали до появления сообщений в СМИ, крайне серьёзны и шокировали всех в клубе. Мы относимся к этому очень серьёзно и выступаем против любых форм насилия. Однако дортмундская «Боруссия» не является стороной разбирательства и не имеет доступа к материалам расследования по уголовному делу. Поскольку расследование только началось, мы не можем принимать какие-либо надёжные и юридически обоснованные решения в отношении трудового законодательства и дисциплинарных мер. Однако мы оставляем за собой право сделать это в любой момент, когда получим более подробную информацию. В настоящее время клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

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