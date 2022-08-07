Дортмундская «Боруссия» выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес Нико Шульца

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу обвинений в домашнем насилии, выдвинутых в адрес защитника команды Нико Шульца.
«Боруссия» была уведомлена об обвинениях, выдвинутых в адрес Нико Шульца и касающихся его личной жизни. Мы немедленно начали диалог с игроком и его представителями. Игрок отрицает выдвинутые уголовные обвинения. Нико сообщил, что будет отстаивать свою невиновность в суде с помощью адвоката, а также намерен настаивать на презумпции невиновности.
Выдвинутые обвинения, о которых в «Боруссии» не знали до появления сообщений в СМИ, крайне серьёзны и шокировали всех в клубе. Мы относимся к этому очень серьёзно и выступаем против любых форм насилия. Однако дортмундская «Боруссия» не является стороной разбирательства и не имеет доступа к материалам расследования по уголовному делу. Поскольку расследование только началось, мы не можем принимать какие-либо надёжные и юридически обоснованные решения в отношении трудового законодательства и дисциплинарных мер. Однако мы оставляем за собой право сделать это в любой момент, когда получим более подробную информацию. В настоящее время клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.
- 7 августа 2022
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
16:51
-
16:50
-
16:32
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:53
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:42