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Мележиков связал уход Каттани с отъездом Ваноли

Мележиков связал уход Каттани с отъездом Ваноли
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Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе с поста спортивного директора клуба Луки Каттани. Функционер признал, что на Каттани повлияли несколько событий, включая уход с поста главного тренера Паоло Ваноли.

«Ключевая причина ухода — усталость. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжёлых периодов. Один из основных — уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время», — цитирует Мележикова «Спорт-экспресс».

Каттани работал в «Спартаке» менее года. Он пришёл в клуб из «ПСЖ».

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