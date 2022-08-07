В «Химках» объяснили, почему Денис Давыдов до сих пор не дебютировал за клуб

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1) выразил надежду на скорый дебют нападающего Дениса Давыдова за подмосковный клуб.

«Почему не сыграл Давыдов — это тренерский вопрос. Спортивный принцип. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Денис Давыдов пока восстанавливается и к большому футболу привыкает. Опять же, это вопрос к главному тренеру. Надеюсь, что в ближайшее время проявит себя и мы увидим в игре», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.