«МЮ» сделал предложение «Болонье» по Марко Арнаутовичу

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение итальянской «Болонье» по покупке австрийского форварда Марко Арнаутовича. Сумма сделки оценивается в € 8 млн, сообщает британское издание The Athletic.
В приобретении форварда заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, желающий укрепить атакующую линию команды. Голландский специалист уже работал с Арнаутовичем в голландском «Твенте».
Напомним, ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.
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