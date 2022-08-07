Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» сделал предложение «Болонье» по Марко Арнаутовичу

«МЮ» сделал предложение «Болонье» по Марко Арнаутовичу
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение итальянской «Болонье» по покупке австрийского форварда Марко Арнаутовича. Сумма сделки оценивается в € 8 млн, сообщает британское издание The Athletic.

В приобретении форварда заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, желающий укрепить атакующую линию команды. Голландский специалист уже работал с Арнаутовичем в голландском «Твенте».

Напомним, ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»

Новость по теме
Фото: лицо Роналду, оставшегося в запасе на матч с «Брайтоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022