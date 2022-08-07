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«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 1-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 1-го тура АПЛ
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В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 1-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте в сутолоке у ворот «Брайтона» Алексис Мак Аллистер отправил мяч в собственные ворота, а отставание в счёте «МЮ» сократилось. Но уйти от поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду начал матч в запасе. Но уже в начале второго тайма тренерский штаб команды выпустил его на поле.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув».

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Гросс – 30'   0:2 Гросс – 39'   1:2 Мак Аллистер – 68' (автогол)
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