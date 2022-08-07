«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 1-го тура АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 1-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.



На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте в сутолоке у ворот «Брайтона» Алексис Мак Аллистер отправил мяч в собственные ворота, а отставание в счёте «МЮ» сократилось. Но уйти от поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.



Форвард «МЮ» Криштиану Роналду начал матч в запасе. Но уже в начале второго тайма тренерский штаб команды выпустил его на поле.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув».