«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 1-го тура АПЛ
Поделиться
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 1-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.
На 30-й минуте счёт в матче открыл Паскаль Гросс, отличившийся после передачи Дэнни Уэлбека. А на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте в сутолоке у ворот «Брайтона» Алексис Мак Аллистер отправил мяч в собственные ворота, а отставание в счёте «МЮ» сократилось. Но уйти от поражения подопечным Эрика тен Хага не удалось.
Форвард «МЮ» Криштиану Роналду начал матч в запасе. Но уже в начале второго тайма тренерский штаб команды выпустил его на поле.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув».
Комментарии
- 7 августа 2022
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
16:51
-
16:50
-
16:32
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:53
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:42
Партнерский контент