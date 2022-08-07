«Лестер» упустил победу над «Брентфордом», ведя в счёте 2:0

Английский «Лестер Сити» не смог дома обыграть «Брентфорд» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги. Ведя в счёте 2:0, «лисы» не смогли укрепить преимущество и упустили победу, позволив «шершням» сравнять счёт – 2:2.
В 1-м тайме «Лестер» открыл счёт на 33-й минуте благодаря усилиями Тимоти Кастаня. На 46-й минуте полузащитник Кирман Дьюсбери-Холл укрепил преимущество хозяев – 2:0.
Во 2-й тайме «Брентфорд» смог переломить ход встречи. Сначала нападающий Айван Тони сократил отставание на 62-й минуте, а на 86-й Джш да Силва вырвал ничью в этой встрече – 2:2.
Следующий матч «Лестер» проведет против «Арсенала» на выезде – игра состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Брентфорд» во 2-м туре АПЛ примет «Манчестер Юнайтед», встреча начнётся 13 августа в 19:30 мск.
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