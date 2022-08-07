Нападающий «Химок» Долгов: почему я герой матча? Вся команда — молодцы

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1).

«Почему герой? Вся команда — молодцы. Забил? Стечение обстоятельств, что в тех моментах именно я был на завершении. Заслуга всей команды. Вышел с настроем забить — получилось забить два и выиграть. Перевернул игру? Можно и так сказать.



«Торпедо» перехватило инициативу после пенальти. Во втором тайме атаки более или менее туда-сюда складывались. У меня не сложилось впечатление, что «Торпедо» контролирует. Вышел с настроем забивать — забил два. Будем готовиться к «Ахмату», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.