Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Химок» Долгов: почему я герой матча? Вся команда — молодцы

Нападающий «Химок» Долгов: почему я герой матча? Вся команда — молодцы
Комментарии

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов прокомментировал результат матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1).

«Почему герой? Вся команда — молодцы. Забил? Стечение обстоятельств, что в тех моментах именно я был на завершении. Заслуга всей команды. Вышел с настроем забить — получилось забить два и выиграть. Перевернул игру? Можно и так сказать.

«Торпедо» перехватило инициативу после пенальти. Во втором тайме атаки более или менее туда-сюда складывались. У меня не сложилось впечатление, что «Торпедо» контролирует. Вышел с настроем забивать — забил два. Будем готовиться к «Ахмату», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Новость по теме
В «Химках» прокомментировали победу в матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022