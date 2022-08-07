Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» обыграла в гостях «Уфу» в матче ФНЛ

«Алания» обыграла в гостях «Уфу» в матче ФНЛ
Комментарии

В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч 4-го тура ФНЛ. Местная «Уфа» принимала «Аланию». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Главным героем матча стал защитник владикавказцев Алан Багаев. Он оформил дубль, забив на 40-й и 54-й минутах. Футболист «Алании» в обоих случаях забил после стандартов головой. А третий мяч в матче на 87-й минуте поставил Алан Хугаев, поразивший ворота дальним ударом. В компенсированное время «Уфа» смогла отыграть один мяч, это сделал

«Алания» набрала восемь очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» с четырьмя очками занимает 11-е место.

В следующем туре «Алания» будет принимать «Нефтехимик», а «Уфа» сыграет в гостях с «Велесом».

В другом матче «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью со счётом 0:0.

Первая лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 0
Волгарь
Астрахань
Первая лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Багаев – 40'   0:2 Багаев – 54'   0:3 Хугаев – 88'   1:3 Камилов – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022