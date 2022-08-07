«Алания» обыграла в гостях «Уфу» в матче ФНЛ

В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч 4-го тура ФНЛ. Местная «Уфа» принимала «Аланию». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.



Главным героем матча стал защитник владикавказцев Алан Багаев. Он оформил дубль, забив на 40-й и 54-й минутах. Футболист «Алании» в обоих случаях забил после стандартов головой. А третий мяч в матче на 87-й минуте поставил Алан Хугаев, поразивший ворота дальним ударом. В компенсированное время «Уфа» смогла отыграть один мяч, это сделал



«Алания» набрала восемь очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» с четырьмя очками занимает 11-е место.



В следующем туре «Алания» будет принимать «Нефтехимик», а «Уфа» сыграет в гостях с «Велесом».

В другом матче «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью со счётом 0:0.