«Алания» обыграла в гостях «Уфу» в матче ФНЛ

В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч 4-го тура ФНЛ. Местная «Уфа» принимала «Аланию». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.
Главным героем матча стал защитник владикавказцев Алан Багаев. Он оформил дубль, забив на 40-й и 54-й минутах. Футболист «Алании» в обоих случаях забил после стандартов головой. А третий мяч в матче на 87-й минуте поставил Алан Хугаев, поразивший ворота дальним ударом. В компенсированное время «Уфа» смогла отыграть один мяч, это сделал
«Алания» набрала восемь очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» с четырьмя очками занимает 11-е место.
В следующем туре «Алания» будет принимать «Нефтехимик», а «Уфа» сыграет в гостях с «Велесом».
В другом матче «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью со счётом 0:0.
- 7 августа 2022
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
16:51
-
16:50
-
16:32
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:53
-
15:27
-
15:08
-
15:04
-
15:01
-
15:00
-
14:42