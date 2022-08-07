Долгов: в чём секрет «Химок»? Нет никакого секрета

Нападающий «Химок» Александр Долгов поделился мнением о работе арбитров в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (3:1), а также высказался об успехах подмосковной команды.

«Судья справился отлично. По такой погоде, когда поле высыхает, становится больше стыков, потому что мяч тормозится.



Всё отлично. Прошло только четыре тура. Посмотрим, как будет к концу. Главное, чтобы быть тоже где-нибудь наверху. В чём секрет? Нет никакого секрета. Просто выкладываемся на тренировках и это даёт свой результат», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Подмосковные «Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции.