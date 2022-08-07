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Защитник «Химок» Идову объяснил, почему не сыграл в матче с «Торпедо»

Защитник «Химок» Идову объяснил, почему не сыграл в матче с «Торпедо»
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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову объяснил, почему не принял участия в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:1).

«У меня боль в спине. Насколько всё серьёзно, пока не знаю, сейчас посмотрим. На тренировке защемило спину, но сегодня уже получше. Надеюсь на восстановительные тренировки, на выходных будет лучше, и к следующей игре я буду готов», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

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