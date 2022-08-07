Мирзов: вообще не понимаю, что творится в «Локомотиве». Да и в России никто не понимает
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве». Железнодорожники неудачно стартовали в новом сезоне. Команда набрала лишь два очка и не одержала ни одной победы.
«Вообще не понимаю, что творится в «Локомотиве». Да и в России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство… Какие-то трансферы непонятные делают. Такое руководство. «Локомотив» не должен так играть, сколько они уже пропустили… Это не красит «Локомотив». Это не моя проблема. Просто обидно, что у «Локомотива» вот так получается», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал результаты команды в начале сезона «катастрофой».
Новость по теме«Это катастрофа». Цорн — о результатах «Локомотива»
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