Мирзов: вообще не понимаю, что творится в «Локомотиве». Да и в России никто не понимает

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о ситуации в московском «Локомотиве». Железнодорожники неудачно стартовали в новом сезоне. Команда набрала лишь два очка и не одержала ни одной победы.



«Вообще не понимаю, что творится в «Локомотиве». Да и в России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство… Какие-то трансферы непонятные делают. Такое руководство. «Локомотив» не должен так играть, сколько они уже пропустили… Это не красит «Локомотив». Это не моя проблема. Просто обидно, что у «Локомотива» вот так получается», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн назвал результаты команды в начале сезона «катастрофой».