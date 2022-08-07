Футболист «Химок» Кухарчук: не знаю, сколько потратил «Локомотив». Но они удивляют

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1) высказался о выступлениях «Локомотива» на старте сезона.
«Не знаю, сколько потратил «Локомотив», но они удивляют. Богатый клуб с большой историей. Думаю, они ещё наберут свой ход. В чём наш секрет? Я даже не знаю, мы вообще потратились в это окно? Даже не знаю этого, если да. Подобрался состав, всем ребятам есть что доказывать. Каждый выходит на поле с максимальной самоотдачей. Плюс этому способствует тренерский штаб, своими мотивационными речами, тренировочным процессом», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
- 7 августа 2022
-
19:39
-
19:29
-
19:27
-
19:15
-
19:11
-
19:04
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:35