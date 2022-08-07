Футболист «Химок» Кухарчук: не знаю, сколько потратил «Локомотив». Но они удивляют

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1) высказался о выступлениях «Локомотива» на старте сезона.

«Не знаю, сколько потратил «Локомотив», но они удивляют. Богатый клуб с большой историей. Думаю, они ещё наберут свой ход. В чём наш секрет? Я даже не знаю, мы вообще потратились в это окно? Даже не знаю этого, если да. Подобрался состав, всем ребятам есть что доказывать. Каждый выходит на поле с максимальной самоотдачей. Плюс этому способствует тренерский штаб, своими мотивационными речами, тренировочным процессом», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.